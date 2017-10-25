Песков прокомментировал высказывания Ксении Собчак по Крыму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принадлежность Крыма не подлежит обсуждению, отвечая на вопрос журналистов , будет ли Ксения Собчак привлечена к уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности России, сообщает «Эхо Москвы».

По этому поводу Песков сказал «это не к нам». «Де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — добавив Песков.

Ранее Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. Она уверена, что на данный момент главная задача это восстановление отношений России и Украины.