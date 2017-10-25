​Налоговая служба Сургута приглашает горожан на семинары

ИФНС России по Сургуту приглашает горожан принять участие в семинарах:
29.11.2017 – «Порядок начисления имущественных налогов физических лиц за 2016 год. Получение сводного налогового уведомления через Интернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Начало семинара в 11 часов, зал совещаний Инспекции, 3 этаж.
27.12.2017 – «Задолженность по страховым взносам. Проведение зачета, возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов». Начало семинара в 11 часов, зал совещаний Инспекции, 3 этаж.
Когда искусственный интеллект станет умнее нас? Сергей Марков, специалист по методам машинного обучения, основатель портала XX2 век // ONLINE 29 октября в 15:00