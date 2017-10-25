Трое мигрантов украли металлоконструкции на одной из баз Белого Яра

Накануне в дежурную часть полиции по Сургутскому району поступило заявление от директора фонда, занимающегося развитием и поддержкой женских инициатив. Она сообщила, что с боксов, находящихся на территории базы в районе Белого Яра, были украдены металлоконструкции, принадлежащие фонду.
Стражи правопорядка установили троих подозреваемых 1997, 1989 и 1993 годов рождения. Все они граждане иностранных государств и находились в России незаконно. Двоих из них полицейские поместили в изолятор временного содержания, третьего разыскивают.
Сейчас мигрантам грозит до пяти лет лишения свободы.
Когда искусственный интеллект станет умнее нас? Сергей Марков, специалист по методам машинного обучения, основатель портала XX2 век // ONLINE 29 октября в 15:00