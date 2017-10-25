С 19 по 22 октября В Ханты-Мансийске прошел фестиваль «Мир детства». В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» расположилась большая игровая площадка детского технопарка «Кванториум», включившая в себя три зоны: «Lego Wedo», «Солнечные роботы» и «Гимнастика для ума».

Стоит отметить, что фестиваль посетили более двухсот человек. Гости мероприятия смогли почувствовать себя в роли инженеров, конструкторов, проектировщиков. Ребята получили возможность познакомится с разнообразием технических видов творчества, познать азы конструирования, а также проверить свою память и пространственное мышление.