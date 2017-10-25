​30 октября в Сургуте стартует II городская каникулярная школа «НАНОГРАД – Сургут» для учащихся 8–11 классов

30 октября 2017 года для учащихся 8–11 классов в Сургуте стартует II городская каникулярная школа «НАНОГРАД – Сургут»

В 2017 году каникулярная школа «НАНОГРАД – Сургут» пройдет с 30 октября по 3 ноября на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова».Направления деятельности Нанограда в этом году приурочены к Году экологии и Году здоровья, связаны с современными инженерными технологиями и с открытием детского Кванториума.

НАНОГРАД – Сургут проводится по типу федерального Нанограда в рамках реализации проекта«Школьная лига РОСНАНО».