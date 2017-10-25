​В Травматологической больнице Сургута внедряют новую технологию управления хронической болью

В Год здоровья в югорских учреждениях здравоохранения проводятся всевозможные уникальные операции или внедряются новые методики. Так недавно в Травматологической больнице Сургута внедрили новую технологию управления хронической болью. Методика позволяет помочь людям с хронической болью, которым уже многие известные способы лечения не дали положительного эффекта.

Операция заключается в установке на поверхность спинного мозга электрода, принимающего сигналы от стимулятора, которым пациент управляет и контролирует в теле болевые ощущения с помощью специального пульта. Первым пациентом, который получил тестовый нейростимулятор стал Александр из Сургута.

Как пояснил siapress.ru нейрохирург Сургутской клинической травматологической больницы Роман Касич, на данный момент в России такой методикой пользуются порядка 50 клиник и теперь Сургутская травматологическая больница в их числе.

После операции пациента с установленным нейростимулятором наблюдают около семи дней. Если имеется положительный эффект, то его направляют в федеральный центр, где ему имплантируется постоянный нейростимулятор.

У операции нет побочных эффектов, и все имплантированные части системы могут быть удалены или полностью отключены.