​Компания из Мегиона вошла в число лидеров промышленности России

ООО «Чайный дом «Чистота» из Мегиона награждено дипломом лауреата конкурса «Российский предприниматель» в группе номинаций «Лидер промышленности РФ – 2017» за успешную деятельность в сфере российской промышленности.
Отметим, что компания специализируется на производстве новых сортов чая с применением кипрея узколистного, произрастающего на территории округа, и является резидентом Технопарка Югры.
Также в конкурсе участвовали компании ООО «Сибтранслес», ЗАО ПГП «М-Геос».
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