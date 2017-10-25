Чиновники Сургута намерены увеличить себе премии

На заседании городской думы Сургута, которое состоится 26 октября, будет вынесен вопрос о повышении денежных выплат сотрудникам мэрии, сообщает «РБК Тюмень».

Согласно официальным документам, вместо ежеквартальной премии муниципальные служащие будут получать каждый месяц денежное вознаграждение (оклад с учетом северных и районных надбавок).

В частности, размер ежемесячного денежного вознаграждения составит для главы города — 17 734 рубля, председателя Думы — 14 186 рублей, заместителя председателя Думы — 13 300 рублей, депутата — 8 867 рублей.

Данные изменение предлагаются на фоне «негативной тенденцией снижения престижа и привлекательности муниципальной службы».

«Последний раз должностные оклады муниципальных служащих органов местного самоуправления города были проиндексированы с 1 января 2011 года. При этом потребительские цены в Югре с 2011-2016 годов возросли на 54,7%», — уточняется в документах.

Если решение будет одобрено за заседании Думы, то оно начнет действовать с 1 января 2018 года.