​Центр стратегических инициатив Алексея Кудрина похвалил Югру

25 октября Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый Алексеем Кудриным, совместно с Правительством Москвы провел в Югре конференцию «Лучшие региональные практики системы закупок: кейсы по решению актуальных задач».

Одной из ключевых проблем в сфере госзакупок в Югре является предоставление доступа социально-ориентированным некоммерческим организациям к бюджетным средствам. Дело в том, что привлечение негосударственного сектора в сферу социального обслуживания имеет значительное преимущество в сравнении с его выполнением государственными и муниципальными учреждениями.

Стоит отметить, что за счет привлечения частного сектора в сферу социальных услуг в 2017 году объем уже сэкономленных бюджетных средств превысил 25 млн. рублей.

С 2015 года по настоящее время количество негосударственных поставщиков выросло в 6,8 раз - с 16 негосударственных поставщиков в 2015 году до 110 в настоящее время.

Справка. Центр стратегических разработок был создан в 1999 г. по инициативе будущего президента Российской Федерации Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие.