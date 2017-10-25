В Тюмени отменены занятия в школах из-за сильного снегопада, сообщает «РБК Тюмень».

Отмечается, что за день выпала почти половина месячной нормы осадков. «В связи со штормовым предупреждением и высоким уровнем осадков департаментом образования принято решение о проведении занятий в общеобразовательных учреждениях города Тюмени в дистанционном режиме. Педагогический состав работает в обычном режиме, для детей, пришедших в школу, уроки пройдут в соответствии с расписанием», — сообщили в мэрии города.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в областной столице выпало более 15 мм осадков, месячная норма для октября — 37 мм.