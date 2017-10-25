OCCRP оценено состояние «ближнего круга» президента России в $24 млрд

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провела расследование, согласно которому было оценено состояние «ближнего круга» президента России Владимира Путина в $24 млрд, сообщают «Ведомости».

«Согласно подсчетам OCCRP и рейтингов Forbes за 2017 г., совокупное состояние ближнего круга Путина - членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи, - составляет около $24 млрд. Их наиболее успешные бизнесы связаны либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями», – сказано в расследовании.

К «ближнему кругу» президента причислили Аркадия и Бориса Ротенбергов, Ильгама Рагимова, Геннадия Тимченко, Николая и Юрия Шамаловых, Игоря, Романа и Михаила Путиных, Виктора Хмарина, Юрия Ковальчука и других. При этом отмечается, что в данный список не попали топ-менеджеры госкомпаний, являющихся друзьями Путина.