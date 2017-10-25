Сбербанк намерен получит чистую прибыль в 1 триллион рублей в ближайшие годы, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Ведоости».

Данный показатель будет заложен в стратегию развития Госбанка. Стоит отметить, что на данный момент 1 триллион – это ожидаемая прибыль всей российской банковской системы в этом году.

Напомним, что основным владельцем Сбербанка является Центральный Банк.