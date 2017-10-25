​В Югре пройдет окружной открытый конкурс для разработчиков мобильных приложений «Хакатон»

1-2 декабря в Сургуте пройдет окружной открытый конкурс для разработчиков мобильных приложений. К участию приглашены программисты, веб-дизайнеры и специалисты – постановщики задач.

Отметим, что принять участие в хакатоне можно как индивидуально, так и в составе команд (от 2 до 7 человек). «Мозговой штурм» программистов продлится в течение 24 часов с небольшими перерывами на питание и сон.

Победители и призёры получат дипломы от организатора и ценные призы от партнеров мероприятия.

Получить подробную информацию о хакатоне и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Справка:

Хакатон – это короткое, динамичное мероприятие в форме «мозгового штурма», на котором в творческой, неформальной атмосфере специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры и др.) сообща работают над решением какой-либо задачи. Участникам предстоит создать прототип программного продукта: мобильного приложения, веб-сервиса или интернет-портала.