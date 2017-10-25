Медведева попросили отменить обязательный выезд экипажей ГИБДД на мелкие аварии без пострадавших

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отправил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отменить обязательный выезд экипажей ГИБДД на мелкие аварии без пострадавших, сообщают «Ведомости».

Лысаков уверен, что нет необходимости в ожидании сотрудников ДПС при ДТП без жертв и пострадавших, так как это «гражданско-правовые отношения водителей и их страховых компаний».

Он считает, что оформление должно проходить в следующем порядке: «Сфотографировали, убрали с дороги машины, разбирайтесь со страховыми компаниями или, на крайний случай, решайте вопрос через суд». По мнению Лысакова, также необходима снять ограничение лимита ущерба по ОСАГО: на месте аварии сложно оценить размер ущерба, в связи с чем автомобилисты не оформляют ДТП по европротоколу, а часами ждут сотрудников ГИБДД.