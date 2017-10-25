​Родственник напавшего на журналистку «Эха Москвы» рассказал, что тот просил найти ее адрес

Родственник Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр рассказал, что тот приходил к нему незадолго до нападения и просил помощи, сообщает «Meduza» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Алексей Гейлер назвал себя единственным родственником Грица в Москве. Он рассказал, что Гриц просил его о встрече и выдать ему адрес журналистки, в тот момент и «началась клиника», Гриц стал «в красках описывать то же, что сказал на допросе» (на допросе нападавший говорил, что у него была «телепатическая связь» с журналисткой и что та была «слишком навязчивая». — прим. «Медузы»).

«Я говорю: „А зачем тебе ее адрес?“ Он говорит: „Просто хочу с ней встретиться и поговорить“», — рассказывает Алексей Гейлер.

Гейлер отметил, что не может достать её адрес, но «даже если бы и мог, то не сделал бы, потому что передача личных данных — это пусть и маленькое, но преступление». «И, говорю, тебе этого тоже не советую. На этом мы и закончили наш разговор», — вспоминает он.

«Обязательно напишите, что я искренне сожалею о том, что случилось. У меня даже была мысль, подозрение, что он может совершить что-то подобное. И меня распирало куда-то это донести. На него-то мне наплевать, он не такой мне близкий родственник, чтобы я его выгораживал, но хотелось, чтобы не случилось беды. Но что, напишу я на то же „Эхо“ или той же Татьяне, если она его игнорирует, то точно так же и меня проигнорирует», — цитирует Алексея Гейлера Русская служба "Би-би-си"