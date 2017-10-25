​29 октября в Сургуте состоится церемония открытия IV Городского фестиваля «КУКЛАград-2017»

29 октября в 10:30 состоится церемония открытия IV Городского фестиваля «КУКЛАград-2017», который пройдет в дни осенних школьных каникул – с 29 октября по 6 ноября.
На церемонии открытия фестивале вас ждет:
- торжественное открытие (приветственные слово фестиваля, перерезание красной ленточки);
- открытие выставки «Кукольный дом»;
- презентация театральной программы фестиваля;
- презентация программы мастер-классов.
На 6 площадках нашего города пройдет более 50 мастер-классов, где дети смогут сделать кукол своими руками! А также в рамках «КУКЛАграда-2017» пройдет 2 выставки авторских кукол (выставка «Кукольный дом», Сургутская филармония \ выставка «Волшебный мир кукол» Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина).
Закроет фестиваль 6 ноября 11:00\13:00 ПРЕМЬЕРА от Театра актера и куклы «Петрушка» – спектакль «МойДоДыр» (0+) по мотивам сказки Корнея Чуковского.
Место проведения: ул. Энгельса, 18
(Сургутская филармония, фойе 2 этажа)
Справки по тел.:
8 (3462) 63-71-95, 34-48-18
Перерасчет и индексация пенсий: размеры, сроки, порядок. Начальник Управления ПФР в Сургуте Наталья Куксенко// ONLINE 3 ноября в 11.00