​29 октября в Сургуте состоится церемония открытия IV Городского фестиваля «КУКЛАград-2017»

29 октября в 10:30 состоится церемония открытия IV Городского фестиваля «КУКЛАград-2017», который пройдет в дни осенних школьных каникул – с 29 октября по 6 ноября.

На церемонии открытия фестивале вас ждет:

торжественное открытие (приветственные слово фестиваля, перерезание красной ленточки);

открытие выставки «Кукольный дом»;

презентация театральной программы фестиваля;

презентация программы мастер-классов.

На 6 площадках нашего города пройдет более 50 мастер-классов, где дети смогут сделать кукол своими руками! А также в рамках «КУКЛАграда-2017» пройдет 2 выставки авторских кукол (выставка «Кукольный дом», Сургутская филармония \ выставка «Волшебный мир кукол» Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина).

Закроет фестиваль 6 ноября 11:00\13:00 ПРЕМЬЕРА от Театра актера и куклы «Петрушка» – спектакль «МойДоДыр» (0+) по мотивам сказки Корнея Чуковского.

Место проведения: ул. Энгельса, 18

(Сургутская филармония, фойе 2 этажа)

Справки по тел.:

8 (3462) 63-71-95, 34-48-18