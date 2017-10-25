Такую услугу окружной фонд капитального ремонта внедряет с начала следующего года. Таким образом, владельцы нежилых помещений будут иметь возможность экономить свое время, оплачивая взносы на капремонт разом - всю сумму за год, либо же выплачивать сумму ежемесячно, сообщается на сайте администрации Сургута.
Собственники нежилых помещений в Югре смогут оплатить капремонт за год вперед
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Сегодня в 11:41, просмотров: 87, комментариев: 0
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