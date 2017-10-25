​Собственники нежилых помещений в Югре смогут оплатить капремонт за год вперед

Такую услугу окружной фонд капитального ремонта внедряет с начала следующего года. Таким образом, владельцы нежилых помещений будут иметь возможность экономить свое время, оплачивая взносы на капремонт разом - всю сумму за год, либо же выплачивать сумму ежемесячно, сообщается на сайте администрации Сургута.