Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался совершить атаку на российские банки из топ-20

Генеральный директор и основной владелец Group-IB (компания занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений) Илья Сачков рассказал, что вирус-шифровальщик BadRabbit пытался совершить атаку на топ-20 российских банков, однако ему это не удалось, сообщает «ТАСС».

По словам Сачкова, вирус пытался заразить инфраструктур ряда российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании. «Эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск. То есть на банки этот вирус тоже пытались распространить», – сообщил Сачков.

Он также отметил, более качественную защиту банков от кибератак по сравнению с обычными рядовыми компаниями. «Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, - у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее», – добавил он.

Ранее, этот же вирус атаковал сайты Российских СМИ. Атакам подверглись информационные системы «Интерфакса» и сервера портала «Фонтанка».