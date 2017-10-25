​Госдепартамент США прокомментировал задержки при подготовке новых санкций в отношении России

США занимаются подготовкой к введению новых санкций для списка российских граждан и компаний, однако на это требуется дополнительное время, сообщает «Meduza».

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Ноерт, отвечая на вопрос, почему новый санкционный список не был готов к 1 октября.

Напомним, что в начале Августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России.