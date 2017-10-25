​Для сургутян подготовлено более 70 мероприятий приуроченных к Дню народного единства

Для сургутян подготовлено более 70 мероприятий по случаю Дня народного единства

Праздничный марафон стартует 3 ноября с Всероссийской просветительской акцией «Большой этнографический диктант», который можно будет написать в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина, СурГПУ и Сургутском музыкальном колледже.

4 ноября в театре СурГУ пройдет окружной молодежный фестиваль национальных культур. Стоит отметить 54 мероприятия, которые пройдут в дошкольных и общеобразовательных учреждениях: спортивные игры, концерты, тематические викторины. На спортивных площадках города состоятся шахматные турниры, первенства по волейболу, армрестлингу.

Не менее значимым событием в жизни города в эти дни станет проведение Всероссийской акции «Ночь искусств».