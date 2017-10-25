​«Положительный опыт в массы!»

Виктор Сысун предложил растиражировать документальные фильмы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, подготовленных Сургутским районом.

При рассмотрении членами межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности вопроса «О работе муниципальных образований Сургут, Сургутский и Октябрьский районы, направленной на профилактику экстремистской деятельности» депутат Виктор Сысун обратил внимание на положительный опыт Сургутского района. Либерал-демократ предложил в качестве профилактики и предупреждения экстремисткой деятельности растиражировать на всю Югру документальные фильмы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, которые уже смонтированы и показаны учащимся и студентам Сургутского района.

Члены комиссии поддержали Виктора Сысуна. Решено до 20 декабря 2017 года Департаменту общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечить транслирование в окружных и муниципальных средствах массовой информации документальных фильмов по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, разработанных в рамках муниципальной программы Сургутского района.

«Считаю, что уже затрачены бюджетные средства на создание, съемку и монтаж документальных фильмов. Почему бы не поделиться положительным опытом не в плане отчета, что вот мы молодцы и это сделали, а ведь можно растиражировать на всю Югру и показывать эти фильмы в других городах и районах, как в бюджетных учреждениях, так и используя местные средства массовой информацмм. При этом не нужно делать дополнительных вливаний. А пользоваться уже готовым качественным продуктом для гармонизации межнациональных отношений», - прокомментировал депутат фракции ЛДПР.