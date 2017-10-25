​Предприниматели могут открыть расчетный счет в Сбербанке без посещения офиса

Западно-Сибирский банк Сбербанка запустил новый сервис «Выездной клиентский менеджер». В Тюмени, Омске и Сургуте сотрудники Сбербанка приедут к корпоративным клиентам в удобное время для открытия расчетного счета.

«Мы стремимся предоставлять максимально полный и качественный банковский сервис при минимальных затратах времени. Получить номер счета предприниматели могут в онлайн режиме за 5 минут, внеся необходимую информацию в специальную форму на официальном сайте банка. Наш сотрудник свяжется с клиентом, проконсультирует по необходимому пакету документов, согласует удобное место и время для встречи», – отметил начальник отдела продаж клиентам малого бизнеса Западно-Сибирского банка Сбербанка Константин Кислов.

Получить подробную информацию и оставить заявку на открытие расчетного счета можно на официальном сайте банка в разделе «Рассчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и ИП».