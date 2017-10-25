Почти треть россиян пользуется интернет-банкингом

Центробанк России заявил, что более 31,5 процента россиян пользуются интернет-банкингом, сообщают «Ведомости».

«Эта доля за последний год выросла на 7,8 процентного пункта», — уточняет регулятор. ЦБ отмечает, что подобные услуги могут отчасти компенсировать уменьшение количества точек физического присутствия банков. За последний год число филиалов и отделений кредитных организаций снизилось на 8,7 процента.

При этом отмечается существенный рост числа касс платежных агентов (операторов по приему платежей и платежных субагентов) – на 133,6 процента.