«Аэрофлот» изменил правила возврата билетов

«Аэрофлот» заявил, что отказ в визе больше не будет причиной для вынужденного возврата авиабилета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на FrequentFlyers.

Отметим, что ранее у пассажиров была возможность вернуть даже невозвратные билеты без штрафных санкций, в случае отказа в визе. Однако теперь отказ в визе не является причиной для вынужденного возврата.

«Аэрофлот» новые правила считает абсолютно справедливыми, так как при покупке билета пассажир должен сам просчитывать свои риски. У пассажира есть опция - приобрести невозвратный билет или возвратный с небольшой доплатой. Компания не должна на себя брать риски пассажиров и финансовые потери», – говорит человек, близкий к «Аэрофлоту».

«В большинстве авиакомпаний отказ в визе не является основанием для возврата средств. "Аэрофлот" приводит свои правила в соответствие с рыночными практиками», – согласен гендиректор компании Ozon Travel (является агентом «Аэрофлота») Дмитрий Яковлев.