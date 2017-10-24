Путин: Российская армия перейдет на контрактную основу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно уходит от призывного характера службы в вооруженных силах, передает «Газеты.Ru».

«Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали, вы, наверное, слышали, мы создали научные роты, так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — сказал он.