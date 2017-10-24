Больше половины россиян против наказания для родителей непривитых детей

Большинство россиян (64%) считают, что родители имеют полное право отказаться от прививок детям, передает РБК результаты опроса ВЦИОМа. Наказание за отказ от прививки поддержали 30% респондентов, 59% высказались против этой меры

Около половины опрошенных (47%) на просьбу объяснить, почему они против наказания, выбрали пункт «Это личный выбор всех родителей, за что тут наказывать?», 9% посчитали, что никто не несет ответственности за негативные последствия от прививок, 6% заявили, что родители лучше знают потребности своих детей, а 18% затруднились с ответом.

В то же время 26% респондентов обосновали необходимость наказания тем, что непривитые дети заболевают и порой это приводит к летальному исходу. Еще 26% заявили, что родителей нужно наказывать за безответственное отношение к здоровью ребенка, 22% отметили, что непривитые дети являются распространителями заболеваний, а 30% затруднились с ответом. (В этом пункте сумма ответов может превышать 100%, поскольку был задан открытый вопрос с возможностью выбрать три ответа).

В общем 64% респондентов посчитали, что родители имеют право отказаться от прививок для ребенка. Самыми распространенными ответами на вопрос, почему они так думают, были ссылки на законное право родителей, на то, что ответственность за здоровье детей несут родители, а также на аллергические реакции и непереносимость прививок.

Доля россиян, которые считают, что родители не имеют права отказаться от прививок, составила 30%. Наиболее популярными обоснованиями этой позиции были названы «От этого зависит здоровье детей, родители могут этого не понимать», «Ребенок может заболеть» и «Ребенок становится потенциально заразен для окружающих».