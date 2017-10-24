В «Почте России» говорят, что доставили запрос ФСБ Telegram вовремя

«Почта России» опровергла несвоевременную доставку запроса ФСБ гендиректору Telegram, сообщает «Ведомости».

Ранее в понедельник адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram, сообщил, что 2 июля ФСБ попросила Telegram предоставить данные о переписке пользователей до 19 июля. «Но «Почта России» доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает», – отмечал он. В документе, который он выложил в сообщении, указано, что заказное письмо от ФСБ на имя гендиректора Telegram поступило на почту 14 июля, а было вручено адресату 21 июля.

«Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру», – говорится в сообщении «Почты России». Там подчеркнули, что отправление было сдано в отделение почтовой связи 14 июля, «покинуло пределы» России 18 июля, на территорию Великобритании поступило 19 июля, а 21 июля было вручено адресату. «Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки – за семь дней», – сообщили в компании.