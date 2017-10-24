Власти Югры предлагают усилить ответственность водителей, системно нарушающих правила дорожного движения, сообщает «РБК Тюмень».

Правительство намерено ввести бальную систему и увеличить размер штрафов за превышение скорости, также предлагают лишать водительских прав пожизненно. После проработки данных предложений они будут направлены губернатором Натальей Комаровой в российское правительство.

РБК Тюмень напоминает об аварии случившейся совсем недавно на автомобильной дороге Нижневартовск — Радужный, в которой погибли двое и пострадали шесть человек. Участник ДТП, вероятно спровоцировавший аварию, за два года был оштрафован 47 раз за нарушение правил дорожного движения.