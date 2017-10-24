Перед тем как баллотироваться в президенты Собчак рассказала об этом Путину и Навальному

Ксения Собчак заявила, что перед тем как баллотироваться в президенты она рассказала об этом Владимиру Путину и Алексею Навальному, сообщает «Meduza»

Отмечается, что с Путиным Собчак встретилась при подготовке фильма фильма о своем отце Анатолии Собчаке. «Ничьего разрешения ни на что я не спрашивала, оно мне не нужно. Я самостоятельный человек», — заметила Собчак.

«Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному, что я собираюсь баллотироваться», — рассказала телеведущая.