​Депутаты Госдумы намерены увеличить штрафы для пешеходов за несоблюдение ПДД

Депутаты Госдумы намерены увеличить штрафы для пешеходов за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД), сообщает «ТАСС».

Член думского комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров ("Единая Россия") заявил, что подобные штрафы должны быть соразмерны наказанию для водителей за отказ уступить дорогу пешеходу.

Отметим, что на данный момент нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД влечет предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

«Мы просим МВД, чтобы они представили сведения о том, сколько ДТП в России происходит по вине пешеходов. В МВД обещали проанализировать это и предоставить информацию. Я думаю, если не будет инициативы [об ужесточении наказания для пешеходов] со стороны МВД, мы будем сами инициировать законопроект. Это было бы разумно, потому что нести ответственность должны не только водители, но и пешеходы, которые порой провоцируют серьезные ДТП», – сказал Байгускаров.

Напомним, что ранее Госдума одобрила законопроект, увеличивающий штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов, «пользующимся преимуществом в движении», в размере от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.