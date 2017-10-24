Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра столицы на выборах 2018 года, сообщают «Ведомости».

«С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», – сказал он, отвечая на вопрос о намерении вновь баллотироваться на пост мэра.

Собянин считает, что он обязан завершить начатое в столице: в частности, завершить реформу здравоохранения, продолжить строительство метро и транспортных коммуникаций.