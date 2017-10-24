Сургутянин украл у своего знакомого деньги через мобильный банк

К полицейским обратился сургутянин, который сообщил о том, что его обокрал знакомый.

Как выяснили стражи правопорядка, в конце июля потерпевший был в гостях у своего знакомого 1979 года рождения, где они вместе распивали алкоголь. Когда потерпевший отвлекся, подозреваемый через мобильный банк перевел себе со счета «друга» более семи тысяч рублей.

Вор, кстати, ранее привлекался за кражу, грабеж, мелкое хулиганство, появление в пьяном состоянии и распитие спиртных напитков в общественных местах.

Сейчас рецидивист снова может лишиться свободы на пять лет.