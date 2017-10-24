​Министр экономического развития пообещал, что скоро десять российских городов будут в сотне лучших в мире

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время своего выступления на инвестфоруме «Россия зовет» пообещал, что будет добиваться попадания по меньшей мере десяти российских городов в список лучших для проживания в мире, пишет РБК. Правда, он не указал, про какой именно рейтинг идет речь, и какими методами он будет вводить туда российские города, но само желание, безусловно, похвально. Сейчас, по словам министра, в подобных списках фигурируют только Москва и Санкт-Петербург.

И это действительно так, продолжают РБК, – две российские столицы стабильно присутствуют в мировых рейтингах, но не всегда в первой сотне. Например, Москва вошла в список лучших городов мира журнала The Economist на 80 месте. Компания Mercer отправила Москву на 168, а Санкт-Петербург на 176 место своего рейтинга. Лидируют в подобных списках, как правило, города Европы, Канады и Австралии.