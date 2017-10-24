​В Сургутском районе 11 иностранцев приняли присягу гражданина РФ

В Сургутском районе состоялась торжественная церемония принесения иностранными гражданами присяги гражданина Российской Федерации. Мероприятие прошло в муниципалитете впервые.

Напомним, с 1 сентября этого года все иностранные граждане, которые хотят получить гражданство нашей страны, обязаны приносить присягу на верность России.

В мероприятии принял участие начальник ОМВД России по Сургутскому району полковник полиции Юрий Полищук. Он поздравил присутствующих с принятием российского гражданства и отметил: «Давая присягу, Вы становитесь частью нашего государства и обещаете соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, быть законопослушными гражданами».