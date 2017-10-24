​Федеральная поддержка малого и среднего бизнеса сожмется более чем вдвое

Согласно проекту федерального бюджета на 2018 год господдержка малого и среднего бизнеса в России упадет с 7,5 до 3,3 млрд рублей. Это вызвало бурю негодования «Опоры России» и Минэкономразвития, пишет newsru.com. Они напомнили, что раньше – 2012-2014 годах – объем этой программы превышал 20 млрд рублей, а сейчас ее финансирование станет просто микроскопическим.

По мнению Минэкономразвития, возврат объемов этой программы хотя бы к уровню 14 млрд рублей в год позволит оказать помощь 130 тысячам предпринимателей и создать по меньшей мере 20 тысяч рабочих мест.

Напомним, что сейчас в России 6 млн малых и средних предприятий формируют 21 процент ВВП. По словам президента Владимира Путина, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 40 процентов ВВП.