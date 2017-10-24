Обвиняемый в покушении на журналистку «Эха Москвы» арестован на два месяца

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела Бориса Грица, который обвиняется в покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, сообщает «ТАСС».

На данный момент Гриц арестован на два месяца. В суде сообщили, что задержанный частично признал свою вину. «Он заявил, что нанес журналистке телесные повреждения, однако пояснил, что не имел умысла на убийство», – цитирует следователя «Интерфакс».

Отметим, Гриц заявля , что журналистка на протяжении долгого времени преследовала его телепатически и не отступалась, несмотря на его просьбы. Следствие намерено назначить ему психиатрическую экспертизу.