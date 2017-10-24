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Собчак опубликовала имена руководителей своего предвыборного штаба

Ксения Собчак, собравшаяся баллотироваться на пост президента России, опубликовала имена руководителей своего предвыборного штаба.

Начальником штаба станет Игорь Малашенко – он был гендиректором РГТРК «Останкино» и одним из руководителей предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году.

За кампанию в интернете будет отвечать Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. Офлайн-направлением - сбором подписей, работой с волонтерами - будет заниматься политтехнолог Алексей Ситников.

«К нам присоединилась Марина Литвинович, она будет организовывать взаимодействие с активистами и общественными движениями», - заявила Собчак. За видеоматериалы будет отвечать Сергей Кальварский.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 95, комментариев: 0


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