26 октября сургутская городская библиотека им. А. С. Пушкина проводит читательскую конференцию «Экологическая трибуна»

В Год экологии в России Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина проводит читательскую конференцию «Экологическая трибуна».

26 октября в 14.00 участники мероприятия обсудят такие серьезные вопросы, как природные риски и катастрофы, их причины и последствия.

В последние десятилетия в мире случились сотни экологических катастроф. Землетрясения, цунами, извержения вулканов и ураганы, лавины, наводнения и прочие природные опасности были, есть и будут всегда, они следствие закономерных процессов, происходящих на Земле. Но сегодня многие из этих катастроф носят настолько разрушительный характер, что оказывают глобальное воздействие на окружающую среду и человечество в целом. Возникла проблема выживания планеты. Об этом и пойдет речь на читательской конференции «Экологическая трибуна».

Участие в мероприятии примут старшеклассники Сургутского естественно-научного лицея, гимназии им. Ф.К. Салманова, МБОУ СОШ №8.

В формате выступлений «Pecha Kucha» ребятам предстоит обосновать причины природных и техногенных катастроф, представить факты из книг, поделиться своими впечатлениями и открытиями. Участники конференции поднимут не только мировые проблемы, но и касающиеся города Сургута.



Время: 26 октября в 14.00

Адрес: ул. Республики 78/1



Дополнительная информация: 28-57-70, 28-56-93