Алексею Навальному посоветовали выдвинуть кандидатом в президенты… свою жену

Известный оппозиционер Алексей Навальный может не выдвигаться в президенты самостоятельно (тем более, что избирком намерен не дать ему такой возможности), а инициировать выдвижение своей жены Юлии Навальной. Такую идею выдвинул в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. По его словам, подобное парадоксальное на первый взгляд решение было бы вполне логично.

Во-первых, у Юлии Навальной нет никаких формальных ограничений, которые бы помешали ей выдвинуться на президентскую гонку, в отличие от мужа, имеющего судимость. Во-вторых, это будет вполне в тренде – в разрезе аналогичного решения известной телеведущей Ксении Собчак. И, в-третьих, у Юлии Навальной есть все финансовые и политические возможности, которые есть у ее мужа, а то и больше.

По словам Ремчукова, Юлия сможет зарегистрироваться кандидатом и собирать подписи за свое выдвижение при помощи гигантской сетевой структуры, созданной ее мужем и его соратниками за последний год. Параллельно она сможет выступать в качестве кандидата и везде брать с собой Алексея Навального в качестве поддержки – де-факто перед избирателями будет выступать сам лидер ФБК. Аналогично – с рекламным временем на государственных каналах и теледебатах (в случае, если Юлию зарегистрируют, то есть примут подписи в ЦИК) – сам кандидат может не участвовать в этом, направляя своих полномочных представителей.

Таким образом, резюмирует Ремчуков, Навальный может фактически участвовать в президентской кампании, обойдя выстроенные перед ним правовые преграды.