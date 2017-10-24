Букмекеры приняли ставки на реп-батл между Оксимироном и Дизастером, но не смогли определить победителя

Исполнительный директор первой саморегулируемой организации букмекеров (СРО) Олег Давыдов рассказал, что после рэп-батла между Оксимироном и Дизастером начали поступать вопросы о результатах батла и способах определения выигрышей, сообщают «Ведомости».

«Мы вернули деньги всем, кто ставил на чью-либо победу», – рассказывает руководитель маркетинга БК 1xstavka Павел Михайлов : по другим ставкам на этот рэп-батл выигрыши выплачены – например, будут ли соперники пить воду из одной бутылки. В БК «Марафон» также отметил, что выплатили бы выигрыш, если бы был официальный победитель. Аналогичное решение приняла и БК «Фонбет». Betcity и Baltbet отменили ставки на этот рэп-батл, сказано на сайтах букмекеров.

Основатель батла Slovo Сергей Трущев (псевдоним PLC) заявил, что около 20-30 процентов батлов проходят без судей, необходимость в судьях отпадает когда на батле самые известные реперы. По словам Трущева в такие моменты содержание важнее результата.

На данный момент у 31 компании в России есть лицензия тотализатора или букмекерской конторы и минимум 7 из них принимали ставки на рэп-батл Оксимирона и Дизастера. Однако они по-разному трактовали его исход и по-разному платили.