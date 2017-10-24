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​Поезд ЛДПР прибыл в Югру!

Состав ЛДПР уверенно движется выбранным курсом - следуя на помощь жителям страны. За полтора месяца пути агитпоезд проехал десятки областей: Вологодскую, Архангельскую, Костромскую, Ярославскую, и Ивановскую область и другие. Двигаясь в направлении Ханты-Мансийского автономного округа, поезд проехал Владимирскую, Нижегородскую, Кировскую области, Удмуртскую республику, Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области и вот 24 октября 2017 года специальный поезд прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру!


Состав уже в третий раз прибыл в наш регион. На каждой остановке жителей, пришедших встречать поезд помощи, ждала команда агитсостава: депутаты ЛДПР, юристы, специалисты Центрального аппарата партии. Часть обращений изучалась на месте, самые сложные просьбы будут доставлены в Москву. Там их рассмотрением займется лично Председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

24 октября агитпоезд из Тюмени прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, проехав: Сургут, Лангепас, Нижневартовск, Пыть-Ях, Куть-Ях, Салым, Демьянка. Местные жители, граждане, пришедшие встречать поезд, смогли задать свои вопросы депутатам и юристам ЛДПР. Во время стоянок команда специалистов активно собирала обращения избирателей.

Наиболее острыми как для жителей Нефтеюганского района, так и для горожан остаются вопросы жилья. Это и улучшение жилищных условий в рамках действующих программ, в том числе снос ветхого жилья, и проведение ремонта, и индивидуальное строительство. Так, жители Пыть-Яха обозначили проблему расселения из ветхого и аварийного фонда. А в Куть-Яхе за последние пять лет были введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома, но для ликвидации очереди на улучшение жилищных условий этого мало, необходимо еще как минимум два таких дома. Жители Пыть-Яха рассказали либерал-демократам, что уже обращались к губернатору с жалобами на неудобство графика перевозок, в частности, для выезжающих на учебу в Нефтеюганск студентов, но дело пока не сдвинулось. Поэтому просят помочь в этом вопросе ЛДПР.

Жители самого крупного в Югре муниципалитета – Сургута пожаловались на отсутствие специальных парковочных мест у городских поликлиник, а так же на загруженность дворов автомобилями и малым количеством парковочных мест во дворах.

Жители жаловались на то, что не хватает школ в городе, учебные заведения перегружены, и дети не учатся в одну смену. Количество школьников в Сургуте растет, а число образовательных учреждений остается прежним. На сегодня городу необходимо дополнительно порядка 24 тысяч учебных мест. Учителя попросили посодействовать депутатов в возможности выделения дополнительных средств из федерации на строительство новых школ в городе. «В этом учебном году за парты сели почти 47 тысяч школьников, что на полтысячи человек больше, чем прогнозировалось в мае. А новых школ город так и не ввел», - рассказал один из учителей, посетивших перрон города Сургута.

Главная задача команды спецпоезда – оказание помощи простым людям. Депутаты принимают жалобы людей и немедленно начинают работать, используя свои полномочия: запросы летят во все органы власти от местной до федеральной. В самых сложных случаях к делу подключается лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Команда юристов, которая сопровождает поезд, бесплатно помогает оформить обращения в госорганы, дает консультации, как действовать в той или иной жизненной ситуации, связанной с законами или общением с чиновниками. Конечно, на поезде едет и группа активистов, которые раздают всем собравшимся на станции сувениры и подарки от ЛДПР.

Из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поезд направился в обратный путь. Его вновь встретят жители Тюмени, Свердловской и Челябинской областей. Далее поезд направился в сторону Оренбурга, Самары, Саратова. Состав проедет Пензенскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, Татарстан, Марий Эл, Нижегородскую область. Вернется в Москву спецпоезд 2 ноября.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 63, комментариев: 0


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