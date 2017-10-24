Москва-Тюмень за семь минут. Тюменец снял видео из иллюминатора самолета Тюмень–Москва //ВИДЕО

Тюменец Алексей Туркин снял видео из иллюминатора самолета Тюмень–Москва, сообщает «72.ru».

«В августе я летел во Внуково с «ЮТэйр», установил камеру и снимал в течение всего полёта, начиная с буксировки и заканчивая остановкой у телетрапа во Внуково», — рассказывает о своем видео Алексей Туркин.

Видео с YouTube-канала Alexx72

Отмечается, что все видео уместилось в семь минут 51 секунду благодаря ускоренному воспроизведению.