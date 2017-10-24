Срок доставки посылок «Почты России» может сократиться до 36 часов

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что срок доставки посылок может сократиться до 36 часов через пять лет, сообщает «ТАСС».

«Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов. Я считаю, что мы могли бы в следующий пятилетний период действия нашей стратегии добиться такого результата», — уточнил он.

Подгузов отмечает, что в последнее время россияне все более требовательны к срокам доставки посылок. «Если раньше 5-7 дней, когда покупатель ждал доставки, считалось стандартным сроком, то сейчас мы видим снижение этих показателей до 2-3 дней», — резюмировал он.