​ВКС России помогли сирийским военным захватить крупнейший склад вооружений террористов ИГ в Меядине

ВКС России помогли сирийским военным захватить крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), обнаруженный в городе Меядин, сообщает «Интерфакс».

«Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства», – рассказал бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города.

Отмечается, что основная часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. «Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО», –подчеркнул Сухейл.