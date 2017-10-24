Минобрнауки дало комментарии по поводу «шумихи» в СМИ вокруг диссертации Мединского

Пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов заявил, что вся «шумиха» в СМИ вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского - это попытка оказать давление на решение ведомства по этому вопросу, сообщают «РИА Новости».

Емельянов отмечает, что повлиять хотят именно те, «кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК».

Критики заявляют, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности.