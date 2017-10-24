16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4706   EUR  67,5567  

​За 30 лет в Тюменской области отремонтируют более 7000 домов по программе капремонта

За первый краткосрочный трехлетний план по реализации программы капремонта в Тюменской области отремонтируют конструктивные элементы почти в 1500 домов. Стоить это будет 4,7 млрд рублей, из которых миллиард – выделенная из бюджета государственная поддержка программы, сообщает региональная пресс-служба.

Как рассказал замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на заседании правительства, 358 домов в регионе полностью отремонтированы, в 226 домах еще идут работы, а еще на 616 объектов подрядчики готовы выйти в ближайшее время.

Напомним, что в целом программа капремонта в Тюменской области разбита на десять трехлетних периодов, и за эти 30 лет по ней будут обновлены почти 7300 домов. Из них во вторую «трехлетку» включены почти 2200 домов, где нужно будет обновить около 7000 конструктивных элементов. Сейчас областное правительство продолжает набирать надежных и подрядчиков – в реестре добросовестных и квалифицированных строителей числятся около 100 компаний, еще 20 проходят тщательный отбор, после чего будут включены в этот список.

Программа капитального ремонта находится на особом контроле у губернатора Тюменской области. Более того, он предлагает учесть в ней важные новшества – в конце минувшей недели Владимир Якушев выступил на заседании правительства России под председательством Дмитрия Медведева. Там он рассказал об успехах региона в сфере энергосбережения (с 2010 года энергоемкость в области снизилась на 46 процентов), а также внес предложение – включить в федеральную законодательную базу требования по энергосбережению при проведении капремонтов. С учетом огромных масштабов этой программы и ресурсов, которые на нее затрачиваются, эффект для страны и для всех плательщиков взносов за капремонт будет ощутимым.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:51, просмотров: 111, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:50
а за 50 лет - еще больше... не все дома "доживут" до ремонта, не говоря о жильцах ...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургут грязный город? Более половины читателей siapress.ru считают, что да // ИНФОГРАФИКА

​Сургут грязный город? Более половины читателей siapress.ru считают, что да // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:33
50 0
Каждый квадратный метр городской земли обретет своего хозяина

Каждый квадратный метр городской земли обретет своего хозяина
К этому большому проекту мы подготовили большой опрос. В нем мы интересуемся вашим отношением к текущему и желаемому уровню благоустройства района, в котором вы проживаете.
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 10:31
224 3
Статья дня. Особый многоэтажный путь России

Статья дня. Особый многоэтажный путь России
В бессмысленной погоне за квадратными метрами жилья каждый регион возводит башни, от которых в развитых странах начали отказываться ещё 40 лет назад
Илья Варламов, блогер 23 октября в 17:17
709 16
​Наталья Стрекаловских:

​Наталья Стрекаловских:
«Чаще всего сургутян привлекают не за распространение наркотиков, а за их приобретение и перевозку»
Лилия Сулейманова 22 октября в 13:51
476 0
​Бишек җыры

​Бишек җыры
В Сургуте прошёл окружной татарский фестиваль
Лилия Сулейманова 22 октября в 10:55
425 0
​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке

​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке
Если министр образования и науки на вашей стороне, то наукой можно назвать все что угодно, а на правила можно наплевать.
Александр Панчин, биолог, популяризатор науки 21 октября в 18:43
971 32
​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится»

​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится»
Пять лет назад, в октябре 2012 года, в Сургуте образовался молодежный независимый театр «Пацаны».
Надежда Макаренко 21 октября в 16:11
481 0
​Его ждали в Локосово и в Русскинских, но он мечтал о дискотеке

​Его ждали в Локосово и в Русскинских, но он мечтал о дискотеке
Сургутские музейщики устроили встречу в честь Якова Черняка
Людмила Захарова 21 октября в 14:13
1724 6
​Или Север выбрал его?!

​Или Север выбрал его?!
Имя почётного нефтяника Григория Кукуевицкого носит одна из улиц Сургута
Людмила Захарова 21 октября в 11:40
1332 0
​Дубль два

​Дубль два
Благоустроенный двор дома на Энергетиков, 53, оценила губернатор Наталья Комарова
Артем Мазнев 21 октября в 10:51
546 3
​Установка на остановки!

​Установка на остановки!
Павильон вместо пустыря: власти Сургута скрасили ожидание автобуса на бульваре Свободы
Антон Орлов 21 октября в 09:15
530 0
​Зимняя неожиданность

​Зимняя неожиданность
Городские снежные полигоны не соответствуют требованиям закона
Артем Мазнев 20 октября в 16:24
531 2
​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад

​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад
Василий Мирский 20 октября в 15:00
3362 7
​Пощечина

​Пощечина
Мы уже проходили историю с «согласованным» кандидатом на президентских выборах
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 октября в 11:42
892 9
У спорткомплекса «Спарта» во время крупных событий творится парковочный коллапс // ФОТО

У спорткомплекса «Спарта» во время крупных событий творится парковочный коллапс // ФОТО
Почему подобное возможно в самом центре города?
Константин Шперлинг 19 октября в 17:07
1015 5
Уедем на юг! Как читатели siapress.ru отреагировали на возможность отмены северных надбавок //ИНФОГРАФИКА

Уедем на юг! Как читатели siapress.ru отреагировали на возможность отмены северных надбавок //ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 19 октября в 15:42
1252 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика