​За 30 лет в Тюменской области отремонтируют более 7000 домов по программе капремонта

За первый краткосрочный трехлетний план по реализации программы капремонта в Тюменской области отремонтируют конструктивные элементы почти в 1500 домов. Стоить это будет 4,7 млрд рублей, из которых миллиард – выделенная из бюджета государственная поддержка программы, сообщает региональная пресс-служба.

Как рассказал замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на заседании правительства, 358 домов в регионе полностью отремонтированы, в 226 домах еще идут работы, а еще на 616 объектов подрядчики готовы выйти в ближайшее время.

Напомним, что в целом программа капремонта в Тюменской области разбита на десять трехлетних периодов, и за эти 30 лет по ней будут обновлены почти 7300 домов. Из них во вторую «трехлетку» включены почти 2200 домов, где нужно будет обновить около 7000 конструктивных элементов. Сейчас областное правительство продолжает набирать надежных и подрядчиков – в реестре добросовестных и квалифицированных строителей числятся около 100 компаний, еще 20 проходят тщательный отбор, после чего будут включены в этот список.

Программа капитального ремонта находится на особом контроле у губернатора Тюменской области. Более того, он предлагает учесть в ней важные новшества – в конце минувшей недели Владимир Якушев выступил на заседании правительства России под председательством Дмитрия Медведева. Там он рассказал об успехах региона в сфере энергосбережения (с 2010 года энергоемкость в области снизилась на 46 процентов), а также внес предложение – включить в федеральную законодательную базу требования по энергосбережению при проведении капремонтов. С учетом огромных масштабов этой программы и ресурсов, которые на нее затрачиваются, эффект для страны и для всех плательщиков взносов за капремонт будет ощутимым.