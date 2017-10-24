16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  55,9288   EUR  69,4580  

В Мегионе начнут получать отдельные квитанции за капремонт

В первых числах ноября жители Мегиона получат отдельные квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт своих домов за октябрь 2017 года. Теперь всем жителям города начисления будет осуществлять непосредственно Югорский фонд капитального ремонта.

В связи с этим у собственников появятся новые возможности. К примеру, станет возможной оплата взносов на капитальный ремонт через личный кабинет, зарегистрироваться в котором можно на сайте Югорского фонда капремонта. Также без комиссии можно будет оплатить взнос в отделениях Почты России, и воспользовавшись сервисами «Сбербанка» и Ханты-Мансийского банка «Открытие».

Кроме того, у собственников появится возможность самостоятельного получения в личном кабинете оперативной информации о начисленных и оплаченных взносах без направления запроса в Югорский фонд. Подготовка ответа на письменный запрос о состоянии счета в фонде занимает до 10 дней. На все остальные запросы, в соответствии с законодательством – до 30 дней.

Необходимо отметить, что у большинства собственников изменятся лицевые счета, которые будут отличаться от номеров лицевых счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому при оплате им необходимо будет обратить особое внимание на указание верного номера лицевого счета.

В связи с тем, что в данный момент идет переходный этап, возможны случаи написания в квитанциях некорректных данных. В таких случаях собственнику необходимо будет обращаться в Югорский фонд капитального ремонта: на горячую линию 8 800 100 21 86, по факсу +7 (3467) 363-138, или же через сервис «Задать вопрос» на официальном сайте фонда.

Получить всю интересующую информацию о начисленных и оплаченных взносах, а также запросить выписку или справку о наличии или отсутствии задолженности можно будет только в Югорском фонде, ООО «ЖЭК» консультации по вопросам капремонта проводить не будет.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

24 октября 2017 в 18:47, просмотров: 582, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Татьяны на службе в Росгвардии Югры

Татьяны на службе в Росгвардии Югры
Валерия Мочалина, пресс-служба Управления Росгвардии Сегодня в 16:30
51 0
Сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть // ВАРИАНТЫ

Сегодня весь вопрос заключается в том, где ботаническому саду быть // ВАРИАНТЫ
Недавно я получил ответ из Прокуратуры, в котором ясно говорится о том, что на сегодняшний день с правовой точки зрения в Сургуте ботанического сада нет!
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 16:22
109 3
​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»

​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:25
202 0
ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпеко: «Я помню ночь смерти Сталина...»

ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпеко: «Я помню ночь смерти Сталина...»
О необходимости создать совет по нравственности и необходимости «жить по условиям военного времени»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
278 6
Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА

Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:59
184 0
Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru обошлись без излишеств в новогоднюю ночь
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 15:50
437 1
Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Где сургутяне могут прокатиться на своих и арендных коньках: адреса, цены, режим работы
Лилия Сулейманова 24 января в 15:14
542 1
​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города

​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 24 января в 14:09
1075 5
Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»
Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы
Лилия Сулейманова 24 января в 13:28
543 2
​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?

​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?
Дмитрий Щеглов 24 января в 12:20
1535 22
Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 12:17
1762 2
​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии

​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии
Сюжет и мораль тут, в общем-то, не главное: в центре — совершенно умильный вежливый медвежонок, который два часа экранного времени мог бы и просто прогуливаться взад-вперед, пританцовывая, строя гримаски и тренируя взгляд разъяренного зверя
Юрий Нуреев 24 января в 10:38
360 0
Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА

Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru рассказали, как провели первую декаду января
Редакция СИА-ПРЕСС 23 января в 14:40
637 0
Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами

Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами
Повторю здесь то же, что ответил Губернатору: наша цель одна – наиболее эффективно и рационально распоряжаться муниципальным имуществом на благо сургутян
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 января в 14:20
952 2
Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО

Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 23 января в 12:26
406 0
​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте

​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте
Третий и четвертый дом «Новина» будут отличаться от первой очереди.
Анна Калугина 23 января в 11:51
923 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика