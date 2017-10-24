В Мегионе начнут получать отдельные квитанции за капремонт

В первых числах ноября жители Мегиона получат отдельные квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт своих домов за октябрь 2017 года. Теперь всем жителям города начисления будет осуществлять непосредственно Югорский фонд капитального ремонта.

В связи с этим у собственников появятся новые возможности. К примеру, станет возможной оплата взносов на капитальный ремонт через личный кабинет, зарегистрироваться в котором можно на сайте Югорского фонда капремонта. Также без комиссии можно будет оплатить взнос в отделениях Почты России, и воспользовавшись сервисами «Сбербанка» и Ханты-Мансийского банка «Открытие».

Кроме того, у собственников появится возможность самостоятельного получения в личном кабинете оперативной информации о начисленных и оплаченных взносах без направления запроса в Югорский фонд. Подготовка ответа на письменный запрос о состоянии счета в фонде занимает до 10 дней. На все остальные запросы, в соответствии с законодательством – до 30 дней.

Необходимо отметить, что у большинства собственников изменятся лицевые счета, которые будут отличаться от номеров лицевых счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому при оплате им необходимо будет обратить особое внимание на указание верного номера лицевого счета.

В связи с тем, что в данный момент идет переходный этап, возможны случаи написания в квитанциях некорректных данных. В таких случаях собственнику необходимо будет обращаться в Югорский фонд капитального ремонта: на горячую линию 8 800 100 21 86, по факсу +7 (3467) 363-138, или же через сервис «Задать вопрос» на официальном сайте фонда.

Получить всю интересующую информацию о начисленных и оплаченных взносах, а также запросить выписку или справку о наличии или отсутствии задолженности можно будет только в Югорском фонде, ООО «ЖЭК» консультации по вопросам капремонта проводить не будет.