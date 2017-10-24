Рособрнадзор рассмотрит вопрос о переносе даты подачи заявления на участие в ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) рассмотрит вопрос о переносе даты, к которой выпускникам школ необходимо определиться, по каким предметам они будут сдавать ЕГЭ, сообщает «Интефракс».

«Вопрос смещения предельной даты подачи заявления на участие в ЕГЭ мы пока не обсуждали. Но в рамках совершенствования ЕГЭ на следующий учебный год мы этот вопрос рассмотрим», – сказал руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Он также уточнил, что в ближайшее время планов на введение ЕГЭ по физкультуре нет.

«Ни ЕГЭ, ни ОГЭ (основной госэкзамен - ИФ) по физической культуре не планируется. Но в 2019 году мы будем проводить национальное исследование преподавания физкультуры в школе. Оно будет включать задания и теоретического, и практического характера. По итогам мы подготовим рекомендации для школ, где и как нужно усовершенствовать методики преподавания физкультуры», – заявилКравцов.