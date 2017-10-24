В Сургуте прошел чемпионат по настольному теннису среди глухих и слабослышащих спортсменов

21 октября в Сургуте состоялись чемпионат и первенство по настольному теннису среди глухих и слабослышащих спортсменов.

Участниками соревнований стали более 40 спортсменов из 8 муниципальных образований Югры. За пальму первенства боролись команды из Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Покачей, Сургута, а также Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

По итогам соревнований первое место в неофициальном общекомандном зачете завоевала команда города Сургута. Второе место заняла сборная Лангепаса. На третьем месте – команды Нижневартовска и Нефтеюганска.

Места на спортивном пьедестале распределились следующим образом:

Мужчины: 1 место - Шухрат Ашрапов (Лангепас), 2 место - Павел Фатин (Сургут), 3 место - Евгений Усольцев (Нефтеюганск);

Женщины: 1 место - Алина Зуб (Сургут), 2 место – Зухра Усольцева (Нефтеюганск), 3 место – Валерия Миронова (Нижневартовск);

Юноши: 1 место - Руслан Нажмутдинов (Мегион), 2 место - Андрей Масюкевич (Лангепас), 3 место - Алексей Масюкевич (Лангепас);

Девушки: 1 место - Оксана Коваленко (Сургут), 2 место - Вероника Люциус (Нижневартовск), 3 место – Наиля Ахмедова (Сургут).

Следующие старты в зачет Сурдспартакиады пройдут с 10 по 12 ноября в Нефтеюганске – чемпионат и первенство по плаванию.