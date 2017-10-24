Югорская делегация возвращается с Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Торжественная церемония закрытия прошла в Олимпийском парке в ледовом дворце «Большой». В финальном событии фестиваля принимала участие и югорская делегация.

22 октября итоги всемирного фестиваля подвел первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета ВФМС 2017 Сергей Кириенко. Он сообщил, что в работе мероприятия с 14 по 21 октября приняли участие 67 тысяч человек, 25 из них – участники, ещё 5 тысяч – волонтёры. Всего за время фестиваля проведено 800 образовательно-дискуссионных мероприятий, на которых выступило 1 тысяча 300 спикеров.

Югорской делегации предстоит подготовить детальный отчет по итогам своей работы на фестивале для губернатора округа Натальи Комаровой.